De relatie tussen Star Wars en EA was doorheen de jaren toch wel wat wisselvallig en inmiddels loopt het contract tussen EA en Lucasfilms bijna af. Dit wel echter niet zeggen dat er geen EA Star Wars-games meer zullen volgen in de komende jaren, we vermoeden immers dat we een vervolg op Jedi: Fallen Order zullen krijgen en het mysterieuze Project Maverick mogen we ook niet vergeten. Het begint er echter wel op te lijken dat we geen vervolg meer zullen krijgen in de Star Wars Battlefront-franchise.

Eerder gaven de makers van Battlefront II zelf al aan dat een vervolg niet prioritair is, maar nu vermeldt ook Bespin Bulletin, dat een vrij goede geschiedenis heeft als het op Star Wars leaks aankomt, dat Battlefront III er waarschijnlijk niet zal komen:

“Right now there is no plans for a Battlefront III. I hate to be the bearer of bad news but here we are. Enjoy The Battle of Scarif update, share some kind messages to the team at DICE who worked ever so hard on Battlefront II, and maybe the force be with you.”