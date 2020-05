De Game Developers Conference moest dit jaar noodgedwongen enkele ingrijpende veranderingen doorvoeren om het evenement alsnog te laten doorgaan. Nadat verschillende grote namen aankondigden dat ze niet aanwezig zouden zijn op het evenement, om de gezondheid van de medewerkers te respecteren, kondigde de organisatie van GDC onlangs dan ook aan dat het evenement uitgesteld zou worden. Gezien de coronacrisis nog steeds gaande is, moest de organisatie van GDC deze editie noodgedwongen opnieuw wat aanpassen.

Gezien de kans erg klein is dat grootschalige evenementen deze zomer zullen mogen doorgaan, werd namelijk beslist om GDC 2020 om te toveren tot een digitaal evenement. Dit werd aangekondigd via een update op hun site. Hoe alles precies in zijn werk zal gaan, is momenteel nog niet geweten, maar uiteraard houden we jullie op de hoogte van verdere updates. Het volledige statement van de GDC-organisatie kan je hieronder ook nalezen.

“GDC Summer is going fully digital

We have been continuously reviewing the best ways to serve the game development community over the past few months as the world has continued to adapt to developments.

While we very much look forward to meeting again in person as soon as possible, we are moving forward with a plan to transform GDC Summer into an all-digital event, in order to best serve our community.

As so many game developers embrace remote working arrangements and online collaboration, we’re inspired to adapt and deliver GDC in a digital format that will be available to everyone with an internet connection, and will work hard to deliver the high-quality content and networking opportunities GDC attendees have come to expect.

We believe in the power of gathering our community to share, inspire, and strengthen our industry and are committed to providing that opportunity in August. We look forward to sharing more information about GDC Summer soon.”