Terwijl Blizzard momenteel druk bezig is met de ontwikkeling van Overwatch 2, wordt het eerste deel nog altijd goed ondersteund. Zo maakte Echo afgelopen maand haar opwachting in de game, hoewel dit wel het laatste personage voor Overwatch is.

Blizzard heeft nu ook een nieuwe update voor de Hero shooter uitgebracht. Als we naar de patch notes kijken, dan zien we dat de verdovende vaardigheden van enkele Heroes nu minder krachtig zijn, doordat de duur van de werking ervan is verkort.

De precieze details van de patch kun je in de onderstaande changelog nalezen.