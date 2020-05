Eerder deze week werd Assassin’s Creed: Valhalla door Ubisoft aangekondigd. Dit ging gepaard met een cinematische trailer en we zullen nog enkele dagen moeten wachten tot we de eerste gameplaybeelden te zien krijgen. In de tussentijd duikt er wel steeds wat meer informatie op over het aankomende deel, dat ons meeneemt naar het tijdperk van de Vikingen.

Eurogamer sprak in een interview met lead producer Julien Laferrière over Assassin’s Creed: Valhalla en hieruit zijn wat nieuwe details naar voren gekomen. Zo kon de ontwikkelaar wat meer vertellen over een nieuwe feature die draait om een settlement. Dit is een centrale hub, die de thuisbasis is voor Eivor (het hoofdpersonage) en de Vikingen die aan Eivors zijde staan. Naarmate je verder komt in het verhaal, zal je jouw settlement ook zien ontwikkelen en keuzes die je maakt hebben hier invloed op.

“It’s your own Viking village you’ll see prosper and grow, and which your clan mates will live in. It’s at the centre of our quests and the centre of the decisions you make. We want players to see the consequences of their actions.” “It really changed the shape of the game we were making. Instead of exploring one territory, then moving on to another and having no real opportunity or reason to return, the settlement changes the structure. So you’ll go on an adventure and then be encouraged to come back to your settlement. It changes the way we’re playing the game we’re making – at least, that’s the bet we’re making.”

Iets anders dat in het gesprek met Laferrière aan bod kwam is naval gameplay. In verschillende eerdere delen uit de Assassin’s Creed-serie speelde de combat met schepen een grote rol. En hoewel Assassin’s Creed: Valhalla je de spelwereld ook per boot laat verkennen, lijkt het erop dat we weinig tot geen naval combat in de game voorgeschoteld zullen krijgen.

De bekende langschepen van de Vikingen zijn in Assassin’s Creed: Valhalla zijn een belangrijk vervoermiddel en dat is ook het primaire doel. Grootschalige gevechten op zee tegen andere boten hoeven we niet te verwachten en de reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. Vikingen deden dit niet en hun schepen waren hier ook niet voor bedoeld. Daarom vindt Ubisoft het ook niet passen in Assassin’s Creed: Valhalla en keert de naval combat uit eerdere delen dus niet terug zoals we dat gewend zijn.

Een aspect uit vorige games dat wel terugkeert, zijn de hedendaagse secties van het verhaal, zo bevestigde Laferrière in het interview. Het verhaal van het personage Layla wordt voortgezet en hoewel de hedendaagse gameplay niet altijd even goed in de smaak valt, hintte Laferrière ernaar dat het in Assassin’s Creed: Valhalla wat anders gaat worden dan gebruikelijk.