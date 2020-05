Op 5 mei, aankomende dinsdag dus, kunnen leden van PlayStation Plus weer kosteloos twee games downloaden. Deze keer gaat het om Farming Simulator 19 en Cities: Skylines, zo kondigde Sony deze week aan. Dit zijn wat minder grote titels dan diverse PlayStation Plus games van de afgelopen maanden en de aankondiging viel ook niet erg goed in de smaak.

Veel mensen hebben hun onvrede over de gratis PlayStation Plus games van mei via diverse kanalen geuit, maar misschien wel het meest illustrerend is de verhouding tussen likes en dislikes op YouTube. Op het moment van schrijven heeft de aankondigingsvideo op het officiële kanaal van PlayStation EU (met ruim 176.000 weergaven) slechts 1.500 likes en maar liefst meer dan 10.000 dislikes. Ook op het kanaal van PlayStation Access is een video over de komende PlayStation Plus games geplaatst en die heeft momenteel iets meer dan 5.000 likes tegenover ruim 14.000 dislikes.

Deze cijfers zeggen wel wat over het sentiment rondom de PlayStation Plus games van mei en we kunnen wel stellen dat de ontvangst van de aankondiging bijzonder negatief is. Als we kijken naar Sony’s aankondigingsvideo’s van de laatste maanden, dan is mei 2020 de slechtst ontvangen maand sinds een lange tijd. Veel video’s van de laatste maanden hebben immers behoorlijk meer likes dan dislikes.