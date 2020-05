Terwijl Techland momenteel bezig is met de ontwikkeling van Dying Light 2, werd het deze week nog maar weer eens duidelijk dat de studio ook nog niet klaar is met de ondersteuning van het eerste deel uit de reeks. Enkele dagen geleden werd namelijk de nieuwe ‘Hellraid’ uitbreiding aangekondigd voor Dying Light, de game die inmiddels al ruim vijf jaar uit is.

Het blijft ook niet bij enkel die aankondiging, want Techland heeft ook een nieuwe update voor Dying Light uitgebracht. Patch 1.25 brengt wat welkome nieuwigheden mee voor degenen die de game nog spelen. Zo heeft de update onder andere nieuwe wapens, blueprints en outfits aan de game toegevoegd. Ook zijn er verbeteringen voor de balans van de Be The Zombie modus toegepast.

De volledige patch notes van update 1.25 voor Dying Light zie je hieronder.