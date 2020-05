Ghost of Tsushima werd recent van een nieuwe releasedatum voorzien. De PS4-exclusive van ontwikkelaar Sucker Punch zal nu op 17 juli uitkomen. Wanneer je een pre-order voor de game plaatst ontvang je wat leuke bonussen en ook de eerder aangekondigde speciale edities komen natuurlijk met wat exclusieve extra’s.

Eén van de extra’s uit de Collector’s Edition en de Digital Deluxe Edition is een speciaal dynamisch thema voor de PlayStation 4. Sucker Punch heeft nu via Twitter beelden van dit thema getoond en zoals je hieronder kunt zien, ziet het er prachtig uit.

Overigens is dit niet het enige speciale PS4-thema van Ghost of Tsushima dat je kunt krijgen. Iedereen die een pre-order voor de game plaatst, ongeacht voor welke editie, krijgt namelijk ook een dynamisch PS4-thema, dat op de box-art van het spel is gebaseerd. De beelden van dit thema kun je ook nog hieronder terug zien.

#GhostOfTsushima's Digital Deluxe Edition and Collector's Edition include this samurai PS4 Dynamic Theme.

This is in addition to a Dynamic Theme based on our box art for pre-ordering any edition of the game: https://t.co/8RmOe6PUo3

See more at https://t.co/i4d6Nh3c52 🗡️ pic.twitter.com/6lh2L05CCB

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) May 1, 2020