Eind maart kwam de remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 uit voor de PlayStation 4. Althans, enkel de singleplayer campagne is opnieuw uitgebracht. De multiplayer en de Spec Ops modus zitten niet bij de remaster inbegrepen. Een bijzondere keuze, die wel werd verdedigd door Activision.

Doordat er een maand exclusiviteit gold voor de PS4-versie, kwam Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered pas deze week uit voor de Xbox One en pc. Zoals wel vaker het geval is, zijn dataminers in de bestanden van de pc-versie gedoken en hier zijn enkele opvallende vondsten gedaan.

De code van de pc-versie van de game blijkt namelijk vol te zitten met verwijzingen naar de multiplayer en de Spec Ops modus. Dit werd onder meer gedeeld via Twitter en Reddit. Ook TheGamingRevolution, die bekend staat om zijn enigszins betrouwbare leaks rondom Call of Duty, besteedde hier een video aan. De verwijzingen betreffen onder meer vermeldingen van wapens, modi en maps. TheGamingRevolution stipt overigens ook terecht aan dat het op zijn minst opvallend is dat de pc-versie ruim 65GB weegt, wat wel erg groot is voor enkel de singleplayer campagne.

Deze vondsten door de dataminers suggereren, net als een eerder gerucht, dat Infinity Ward hoe dan ook wel degelijk heeft gewerkt aan een remaster van de multiplayer en Spec Ops modus van Call of Duty: Modern Warfare 2. Toch is het zeker niet gezegd dat dit ook betekent dat deze onderdelen later nog worden uitgebracht. Naar verluidt was de remaster al in 2018 klaar voor release, maar heeft Activision lang getwijfeld wanneer het beste moment hiervoor zou zijn. In de tussentijd heeft de uitgever dus besloten om – in ieder geval voorlopig – enkel de singleplayer uit te brengen. Het zou dus ook zomaar kunnen dat deze beslissing definitief is en dat de remasters van de multiplayer en Spec Ops nooit het levenslicht zullen zien, ook al lijken die dus wel ontwikkeld te zijn geweest.