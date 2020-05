In tijden waarin het soms wat moeilijk is om te lachen, is er gelukkig altijd Spongebob en zijn erg aanstekelijke lach om ons allen op te vrolijken. Het duurt misschien nog even voordat we met SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated aan de slag kunnen gaan, maar toch kunnen we ons al mentaal voorbereiden op de vrolijke wereld van Bikinibroek met een nieuwe trailer die online is gezet.

De trailer zelf laat je kennis maken met Downtown Bikini Bottom, een plek die ooit levendig en vrolijk was, maar nu veranderd is in een rommelige krater van vergane glorie. We zien hierbij verschillende personages aan het werk tijdens verschillende platform- en combatsecties.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated staat voorlopig nog steeds op de planning voor 23 juni.