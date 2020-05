Call of Duty: Warzone is een onderdeel binnen de Call of Duty franchise dat gemaakt is om langdurig te blijven bestaan. Dat in de zin van dat Activision bij de release van een nieuwe Call of Duty deze modus niet gelijk zal laten voor wat het is. Sterker nog, Warzone zal zeer waarschijnlijk de stap naar next-gen consoles maken.

In gesprek met Gamergen heeft de narrative director van Infinity Ward, Taylor Kurosaki, aangegeven dat Warzone ervoor gezorgd heeft dat ze opnieuw hebben nagedacht over de manier van nieuwe content uitbrengen en integreren. Hierbij is het de bedoeling dat Warzone verschillende sub-franchises met elkaar gaat verbinden.

“Warzone will be the through line that connects all of the different various sub-franchises of Call of Duty. It’s going to be really cool to see how the different sub-franchises sort of come in and out of focus, but Warzone will be the one constant.”

De enige constante in de franchise zal dus Warzone zijn, wat suggereert dat Warzone aangepast zal worden naargelang de verschillende delen in de loop der tijd. Met de next-gen consoles in het vooruitzicht is het natuurlijk logisch om na te denken over een stap naar die platformen en dat zit in de pijplijn.