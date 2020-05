Sinds de release van DiRT Rally 2.0 heeft de game de nodige extra content ontvangen en ook heeft Codemasters de game voorzien van verschillende uitdagingen en meer. Dat laatste blijven ze voorlopig nog even voortzetten, qua content is er nu wel een einde aan de ondersteuning gekomen.

De ontwikkelaar heeft via een brief aan de fans laten weten dat ze geen plannen hebben voor nieuwe seizoenen. In de tussentijd heeft de ontwikkelaar aan iets nieuws in de DiRT franchise gewerkt en afgaande op de teaser betreft het iets anders dan gebruikelijk.

Veel meer details hebben we niet, maar in de brief geven ze aan dat ze hun nieuwe racegame binnenkort zullen gaan onthullen. Afsluitend stellen ze dat DiRT een franchise is die zal blijven bestaan, rally liefhebbers hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.

A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9

Now, prepare for something… different. ⚡ pic.twitter.com/6Uavy84d9B

— DiRT (@dirtgame) May 4, 2020