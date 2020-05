Onlangs verschenen gedeeltes van The Last of Us: Part II op het web en al snel werd aangenomen dat dit door een ontevreden medewerker gedaan zou zijn. Dit zou aansluiten op berichten dat Naughty Dog richting het einde van een ontwikkeling buitengewoon veel van zijn medewerkers vraagt. Dit blijkt niet te kloppen, het lek is ontstaan door een hack.

Sony en Naughty Dog hebben achterhaald wie verantwoordelijk is voor het lek, maar ze treden verder niet in details. Jason Schreier van Bloomberg heeft zo zijn eigen bronnen en hij heeft kunnen achterhalen wat de daadwerkelijke reden achter het lek is: het blijkt te gaan om ongeautoriseerd toegang tot de Naughty Dog servers.

Iemand heeft een gat in de beveiliging van een patch voor een oudere Naughty Dog game gevonden en daarmee was het mogelijk om de servers van de ontwikkelaar te bereiken. Hier heeft de persoon in kwestie The Last of Us: Part II gevonden, binnengehaald en vervolgens gedeeld.

Dat is de korte samenvatting van wat er is gebeurd. Op Twitter heeft ene ‘PixelButts’ vervolgens een uitgebreide thread opgestart om meer specifiek uit te leggen wat er is gebeurd. Deze persoon is niet betrokken bij het lekken, maar heeft wel kennis van zaken en geeft dus meer toelichting. Een interessant stuk dat je hier kan vinden.

“After talking to two people with direct knowledge of how TLOU2 leaked as well as some Naughty Dog employees, I have a good idea of what happened. Short version: hackers found a security vulnerability in a patch for an older ND game and used it to get access to ND’s servers.”

Sony en Naughty Dog hebben allebei aangegeven dat de persoon die verantwoordelijk is voor het lekken geen medewerker is van één van de partijen. Het is dus door een extern iemand gedaan. Wat de gevolgen zijn is niet bekend, gezien Sony en Naughty Dog zich tot dusver stil houden over wat er allemaal gaande is achter de schermen.

Opmerking: Sommigen van jullie hebben de footage gezien en hoewel het iedereen vrij is om te discussiëren over het onderwerp, is het niet de bedoeling om spoilers te delen. Laat het in de reacties hieronder dus spoilervrij, verpest het niet voor een ander!