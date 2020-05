Er is best wel wat te doen geweest omtrent de Uncharted film en dan met name wie de rol van Nathan Drake moet spelen. Uiteindelijk is Tom Holland voor de rol gecast, maar men in de community is van mening dat Nathan Fillion een veel betere keuze zou zijn.

Deze acteur heeft overigens al een keer opgetreden als Nathan Drake, dit in een live action fan film. Die film kan je hier kijken, zodat je een beetje een idee krijgt van zijn werk in die rol. Om er nog een schepje bovenop te doen is er nu een deepfake video verschenen.

Deze video laat een scène uit Uncharted 4: A Thief’s End zien, maar dan met Nathan Fillion erin gemonteerd. Het resultaat is indrukwekkend dus check het hieronder zeker even.