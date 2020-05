De eerste screenshots van The Lord of the Rings: Gollum zijn opgedoken en onthullen de nieuwe stealth adventure game van Deadelic. De game staat gepland voor de PS5, Xbox Series X en pc in 2021 en speel je in zijn totaliteit met het geliefde, al dan niet lelijke, personage Gollum.

De screenshots laten een best wel cartoon-achtige stijl zien, iets wat we niet zo snel zouden bedenken bij een The Lord of the Rings-game. Het is dus even wennen, naast de wat donkere omgevingen krijg je ook een glimp van een wat kleurrijker level.

Je checkt de shots hieronder.