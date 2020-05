De lijst met afgelaste evenementen voor dit jaar wordt alsmaar langer en langer en nu mogen we ook EVO 2020 hieraan toevoegen. Het grootste fighting game toernooi ter wereld, die dit jaar gehouden zou worden in het Mandalay Bay Resort in Las Vegas, gaat niet door. Het toernooi had vanaf 31 juli tot en met 2 augustus plaats moeten vinden in het zonovergoten Las Vegas, maar door de COVID-19 pandemie is dit niet langer mogelijk.

Naast heftige en intense matches werden hier ook vaak zat plannen aangekondigd voor reeds uitgebrachte fighting games zoals Tekken en Dragon Ball: FighterZ, maar ook voor nieuwe fighting games. Vermoedelijk zal dit nu digitaal gaan gebeuren, zoals zoveel uitgevers hun games nu moeten aankondigen via initiatieven als Summer Game Fest.

De kans is groot dat we dit jaar helemaal niet op evenementen hoeven te rekenen, heel misschien pas weer in de wintermaanden, maar het beste is om rekening te houden met het feit dat alles digitaal en zonder al teveel aanwezige pers of influencers zal plaatsvinden.