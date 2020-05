Al een aantal jaren organiseert Electronic Arts EA Play, dit vlak voor de E3. Op dit evenement laten ze nieuwe games zien en ook kunnen consumenten langskomen om aankomende titels te spelen. Met het coronavirus is een evenement organiseren dit jaar niet mogelijk en daarom gaat men dit digitaal doen.

De uitgever heeft laten weten dat EA Play op 11 juni om 16:00 uur ’s middags lokale tijd (Pacific Time) zal plaatsvinden. Dat is hier op 12 juni om 01:00 uur ’s nachts. Tijdens de liveshow mogen we wereldpremières verwachten en natuurlijk nieuws omtrent bestaande titels.

Met het oog op de next-gen consoles zal EA hier ongetwijfeld ook next-gen games gaan laten zien. Naar verwachting komen titels in de Battlefield, FIFA en Star Wars franchises voorbij en mogelijk laat EA ook het vernieuwde Anthem zien, waar BioWare al geruime tijd mee bezig is.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

— Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020