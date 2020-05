Afgelopen oktober konden we jullie al wat vertellen over Inertial Drift, een race-game waarbij je met de linker stick stuurt en met de rechter stick kunt driften. Initieel zou de game deze lente verschijnen, maar de game lijkt nu wat vertraging opgelopen te hebben.

Uitgever PQube heeft namelijk aangekondigd dat de twin-stick racer vanaf 7 oktober verkrijgbaar is en de game krijgt zowel een fysieke als digitale release. Om je geheugen even op te frissen, hebben we hieronder de aankondigingstrailer nog eens voor je geplaatst: