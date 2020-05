Het was al bekend dat Skater XL in juli uit zal komen, maar het was nog wachten op een exacte releasedatum. Easy Day Studios heeft nu laten weten dat hun nieuwste titel op 7 juli beschikbaar gesteld zal worden voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

In de game kan je je eigen personage aanmaken of spelen met een bekende skateboarder, waaronder: Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta en Brandon Westgate. Skater XL wil de cultuur van deze sport overbrengen en bevat daarom ook items van bekende merken die je kan verdienen. Deze lijst is als volgt: