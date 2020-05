Call of Duty: Warzone is gemaakt om langdurig mee te gaan. Infinity Ward en Activision blijven deze free-to-play Battle Royale game ook na de release van nieuwe Call of Duty-delen ondersteunen en om het geheel interessant te houden, zullen er nieuwe modi, content, events en meer verschijnen.

Wat men allemaal van plan is met de game is nog niet officieel aangekondigd. Maar als we op de informatie die in de game is gevonden moeten afgaan, dan zit er een hoop aan te komen. De onderstaande 13 modi zijn in de code van Warzone gevonden na de grote update van vorige week.

Nu betekent gevonden referenties, omschrijvingen, afbeeldingen en meer niet per se dat het ook daadwerkelijk in de game verschijnt. Wel geeft het een indicatie van wat er in potentie aan zou kunnen komen.