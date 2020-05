In maart doken de eerste geruchten op dat er mogelijk een nieuwe Tony Hawk-game in de maak is. Dat kwam toen door de punkband The Death Set, die aangaf dat ze vijf nieuwe tracks voor een nog onaangekondigde Tony Hawk-game hadden opgenomen. Een officiële aankondiging bleef echter helaas uit, maar nu lijkt er weer bewijs te zijn dat we vroeg of laat met de legendarische skateboarder aan de slag kunnen.

Een collega van “The Hawk” – Jason Dill – lijkt namelijk via de The Nine Club op YouTube nogmaals te bevestigen dat er een nieuwe Tony Hawk-titel aan zit te komen én dat de game zelfs al in 2020 moet verschijnen. Om zijn woorden wat extra geloofwaardigheid te geven, geeft hij aan dat één van zijn nummers ook in de game verwerkt zit.

Het verhaal houdt daar echter niet op, want vlak daarna begint Dill ook over de SKATE-franchise. Dill had namelijk zo’n tien maanden geleden contact met EA over een mobiele versie van SKATE 3.

Beide games zijn tot nu toe niet aangekondigd, maar mogelijk dat hier aankomende zomer verandering in komt.