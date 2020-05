Vorige week kondigde Ubisoft een nieuwe Assassin’s Creed game aan, die ditmaal de subtitel ‘Valhalla’ heeft gekregen en de game speelt zich af in de tijd van de Vikingen. Een exacte releasedatum werd toen nog niet bekendgemaakt, maar het is goed mogelijk dat we al in oktober met de game aan de slag kunnen.

Een gebruiker op Reddit wist namelijk te melden dat zijn/haar lokale gameboer de pre-orders voor Assassin’s Creed: Valhalla open heeft gezet, waarbij er posters gebruikt werden met een releasedatum van 16 oktober. De posters in kwestie zijn niet publiekelijk gedeeld, maar de moderators van de subreddit beamen dat de foto’s echt zijn.

Dit zou natuurlijk een placeholder datum kunnen zijn, maar gezien de laatste drie Assassin’s Creed games ook in oktober zijn verschenen, is het niet geheel onrealistisch. Wat dit betekent voor de PlayStation 5-versie van de game is nog niet bekend, maar omdat een release van de console in oktober onrealistisch lijkt, is een gescheiden releasedatum het meest aannemelijke scenario.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…