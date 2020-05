Naughty Dog liet het gisteren al weten en nu is het moment daar, een gloednieuwe trailer waarin we wat meer van de game te zien krijgen. Veel meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken dus druk hieronder op play en geniet.

The Last of Us: Part II verschijnt op 19 juni exclusief voor de PlayStation 4. Als laatste het verzoek om het in de comments beschaafd en spoilervrij te houden!