NetherRealm Studios heeft een nieuwe uitbreiding voor Mortal Kombat 11 aangekondigd en die zal verschijnen onder de noemer ‘Aftermath’. Deze uitbreiding komt met drie nieuwe personages, maar dat is lang niet alles. Voor het eerst krijgt de game een uitbreiding die verder gaat op het punt waar de game eindigde.

Spelers krijgen dus een nieuwe campagne voor hun kiezen, waarbij het zaak is om terug te reizen in de originele campagne gezien het lot van de wereld in gevaar is. Dit gaat gepaard met de toevoeging van nieuwe personages, een nieuw verhaal, video’s en meer.

De drie nieuwe personages die met Aftermath mee zullen komen zijn Fujin, Sheeva en Robocop. De eerste twee zijn voor de kenners geen onbekenden, gezien ze eerder in de franchise voorkwamen. Robocop is in dat kader een gastpersonage en NetherRealm heeft met Peter Weller (acteur Robocop) samengewerkt voor een authentieke weergave van het figuur.

Verder komt Aftermath met een drietal skin packs die naar verloop van tijd uitgebracht zullen worden. Ook komt er nog gratis content naar de game, hieronder vallen fan favoriete stages, stage fatalities en friendships. Dit alles zal met een update eind deze maand aan de game toegevoegd worden.

Op 26 mei zullen er drie opties verschijnen, zodat iedereen voor zichzelf de juiste editie aan kan schaffen. Spelers kunnen Aftermath los kopen voor €39,99 wat enkel de uitbreiding zelf betreft. Ook verschijnt er een Aftermath Kombat Pack Bundle voor €49,99, die naast Aftermath ook het Kombat Pack bevat.

Verder verschijnt er nog een Aftermath Kollection die de game, Aftermath en het Kombat Pack bevat. Dit is voor nieuwkomers erg interessant en de prijs van deze editie ligt op €59,99. Al deze bundels en natuurlijk de uitbreiding verschijnen op 26 mei in de PlayStation Store.

Bij een pre-order ontvang je op de release het Eternal Klash Skin Pack, dat een drietal skins bevat voor Scorpion, Sub-Zero en Frost.

Video’s

Screenshots