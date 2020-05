Vandaag de dag bestaat inmiddels van bijna alles wel een soort simulator, zelfs van de meest onverwachte zaken. Aan dat rijtje wordt deze maand Gorn toegevoegd, een simulator die je in de schoenen, excuseer sandalen, van een virtuele gladiator zet. Bovendien probeert Gorn je helemaal in de actie te betrekken door de game uit te brengen in VR, dus hopelijk ben je niet vies van wat spetters bloed die wel erg dicht op je vizier vallen.

Als je de launchtrailer van Gorn bekijkt, merk je al snel op dat de game het niet zo nauw neemt met realisme. Je beschikt over verschillende wapens waaronder klassieke speren of knuppels, maar ook wolverine-klauwen en een soort kanon. Wat al deze wapens gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal in staat zijn om de tegenstander om te toveren in een rode fontein vol bloed dat werkelijk alle kanten opspuit. Gorn belooft hierbij vloeiende combat, waarbij je bijna elk voorwerp dat je maar vindt, kan gebruiken als wapen – ledematen van andere gladiatoren inclusief. Als al dat bloed echter niets voor jou is, dan heeft de game gelukkig ook een Pinata modus, die het bloed verandert in heerlijke snoepjes!

Gorn komt uit voor PlayStation VR later deze maand op 19 mei. De launch trailer kan je hieronder aanschouwen.