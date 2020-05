Assassin’s Creed: Odyssey was een game die spelers een hele hoop te bieden had, maar veelgehoorde kritiek is dat het iets te ‘grindy’ was om bepaalde vooruitgang te boeken. Kritiekpunten neemt Ubisoft natuurlijk mee in de ontwikkeling van een nieuwe titel en hier is in het geval van Assassin’s Creed: Valhalla rekening mee gehouden.

In gesprek met Press Start Australië zegt creative director Ashraf Ismail dat het doel is dat de spelers de content kunnen spelen die ze willen spelen. Dat impliceert dat er geen restricties zijn, want alleen dan kan een speler het avontuur helemaal op zijn of haar eigen manier ervaren.

Ismail zegt ook dat spelers naar Engeland kunnen reizen vanuit Noorwegen en op ieder moment weer terug kunnen keren. Het heen en weer reizen is dus niet beperkt tot bepaalde momenten in de game. Als spelers zich op het verhaal willen richten, dan kan dat. Als spelers zich op het opbouwen van een nederzetting willen richten, dan kan dat ook.

Kortom, doe wat je wilt. Hieronder hetgeen Ismael precies zei.

“Our goal is to just let players play the content they want. Again, we built a really intriguing world that takes place in Dark Ages England and Norway. By the way, when you leave Norway to England, you can always go back to Norway, so we built these really beautiful breathtaking living worlds, and we want players to play the content as they wish to play it. That’s the way the game is being balanced. So, people want to focus on narrative, there’s no issue there. People want to focus on their settlement, again, no issue there. It’s really up to players to decide how they want to consume the content. That’s always been our angle and again, this, we’re showcasing Eivor’s personal journey. We’re really focused on that. So if people want to focus on that personal journey, and the relationships that come out of that, they can do that.”

In ander nieuws, vanzelfsprekend zullen bekende locaties terugkomen in de game. Eén van die locaties zal Stonehenge in Engeland zijn en via Twitter heeft Ismael bevestigd dat je deze plek kunt vinden in de game om er een bezoekje aan te brengen.

Gezien Stonehenge in het zuiden van Engeland ligt en Ubisoft tegenwoordig erg grote werelden maakt, wekt dat de indruk dat Assassin’s Creed: Valhalla qua omvang behoorlijk fors zal zijn.