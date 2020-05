Het Mortal Kombat 11 Twitter account postte een wel erg interessant nieuw bericht. Een korte teaser van zo’n 40 seconden verscheen immers online, die eindigt met de dramatische woorden: “The epic saga continues”. Reden genoeg dus voor de fans om enthousiast te worden.

Wat deze teaser dan precies aankondigt, is momenteel echter nog niet bekend. Wel wordt ons beloofd dat we in de loop van vandaag meer specifieke details kunnen verwachten rond deze aankondiging. Zodra we meer te weten komen (rond 15:00 uur), houden we jullie uiteraard op de hoogte. Hou dus zeker de site in de gaten.

De teaser waarvan sprake kan je hieronder bekijken.