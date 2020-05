Afgelopen week kon je al kennismaken met Loba en zij zal de nieuwe Legend voor Apex Legends zijn. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot een meesterdief en wil niets anders dan wraak nemen op Revenant. Hij is immers verantwoordelijk voor de dood van haar ouders en de launch trailer gaat hier nu dieper op in.

Het vijfde seizoen van Apex Legends gaat op 12 mei van start, maar nu al krijgen we een duidelijk beeld van Loba en haar motieven. Ze breekt in bij een geheime ondergrondse basis om de source code van Revenant te vinden en wil op deze manier wraak nemen. De trailer is zeker het bekijken waard en steekt erg goed in elkaar.

Met nog een week te gaan tot het volgende seizoen, zullen we de komende dagen ongetwijfeld meer horen over Loba en seizoen 5.