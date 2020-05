Een nieuw evenement is van start gegaan in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en ditmaal gaan we terug in de tijd naar de Britse jaren ’20 om een paar ouderwetse bankovervallen te plegen. Het evenement zelf heet “The Grand Larceny” en brengt, zoals de meeste evenementen, nieuwe items voor verschillende Operators met zich mee, maar ook een geheel nieuwe modus.

De nieuwe modus waarvan sprake, zet twee teams van vijf spelers tegenover elkaar. Het eerste team krijgt de taak om verschillende kluizen, die verdeeld liggen over de herwerkte Hereford map, te verdedigen. Het andere team krijgt dan logischerwijs de opdracht om die kluizen op te sporen en te kraken. Er is bovendien in deze modus geen tijd om je voor te bereiden en elke Operator is uitgerust met een shotgun. Stijl verzekerd!

Naast de nieuwe modus brengt The Grand Larceny ook 31 nieuwe unieke items met zich mee voor zowel Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai en Warden. Je kan specifieke packs verdienen door gerelateerde challenges te voltooien of je kan ze aanschaffen voor 300 R6 Credits of 12.500 Renown per stuk.

The Grand Larceny is nu live en loopt tot 19 mei.