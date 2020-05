‘Get ready!’, zo luidt het bericht van het officiële Cyberpunk 2077 account op Twitter. De knalgele header kondigt Night City Wire aan, maar wat het inhoudt is nog maar de vraag.

Op 11 juni zal er iets nieuws bekend worden gemaakt door ontwikkelaar CD Projekt Red over één van de topgames van dit najaar: Cyberpunk 2077. Deze datum valt in de week waarin normaal de E3 plaatsgevonden zou hebben, als deze niet geannuleerd zou zijn. Het ziet er dus naar uit dat de plannen omtrent nieuwe onthullingen niet zijn aangepast, maar enkel de plek en manier waarop.

We zullen nog even geduld moeten hebben, maar de verwachting is op z’n minst een nieuwe trailer en wellicht wat meer in-depth informatie over de game. Wat denk/hoop jij dat we op 11 juni te zien en/of te horen gaan krijgen?