Komt van ruilen altijd huilen? Volgens uitgever THQ Nordic is ruilen heel meta in 2020, zo blijkt na recente transacties van ‘gelijk oversteken’ met IP’s. THQ Nordic heeft namelijk wat IP’s uitgewisseld met Koch Media, zo laat men weten.

Een beetje een vreemde gewaarwording binnen de industrie en iets wat we (naar ons weten) in deze vorm nog niet eerder hebben meegemaakt. De reden achter de ruilhandel is vrij onduidelijk, aangezien de twee uitgevers vrij nauw met elkaar verbonden zijn. In 2018 kocht THQ Nordic AB namelijk het moederbedrijf van Koch Media op. Toch leek een eerlijke ruil de beste oplossing en zo vinden een aantal franchises een nieuw baasje.

THQ Nordic wordt via deze weg de nieuwe eigenaar van Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight en Singles: Flirt Up Your Life. Koch Media neemt de rechten over van onder andere Red Faction en Painkiller. Wat dit precies voor impact zal hebben op de toekomst van deze IP’s werd helaas niet duidelijk.