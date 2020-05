Games zijn een vorm van kunst. Sommige games net wat meer dan andere. Moonray is een stukje abstracte kunst wat qua gameplay in het actie/soulslike genre past.

De gameplay hieronder toont wat we mogen verwachten van de game en het zal je direct opvallen hoe apart het eruitziet, maar desalniettemin erg interessant. De game zal haar release via Steam early access in juli zien, waarna de ontwikkelaars de game nog een beetje bij kunnen stellen voor de release op de PS5.

Wanneer de game precies verwacht wordt voor de nieuwe generatie werd nog niet bekendgemaakt.