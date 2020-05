DOOM Eternal is een fantastische shooter, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. Mocht je de game nog niet aangeschaft hebben, dan is het wellicht interessant om even een kijkje in de PlayStation Store te nemen. De game is momenteel namelijk in de aanbieding.

Zowel de normale editie als de Deluxe Edition zijn met korting verkrijgbaar. DOOM Eternal kost normaal €69,99 en schaf je nu aan voor €52,49. De Deluxe Edition kost normaal €99,99 en is nu voor €74,99 verkrijgbaar, dat betekent dus een korting van 25% op beide edities.

Het is niet de meest spectaculaire aanbieding, maar dat is logisch gezien de game nog maar net uit is. Als je interesse in één van de exemplaren hebt, dan kan je hier in de PlayStation Store terecht.