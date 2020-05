Call of Duty: Modern Warfare is een groot succes en ook Warzone gaat als een trein. Titels waar spelers zeker nog een lange tijd mee vooruit kunnen, maar alsnog zal Activision eind dit jaar een nieuwe Call of Duty uitbrengen. Dit heeft de uitgever kenbaar gemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2020.

De ontwikkeling van de nieuwe Call of Duty ligt op schema en de game zou er erg goed uitzien, wat dat ook mag betekenen. De release staat gepland voor de tweede helft van 2020, dus dat zal tegen oktober/november zijn. Naar verwachting komt deze game op zowel de current- als next-gen consoles uit.

Dat is niet het enige wat de uitgever in de pijplijn heeft zitten. Er zitten ook nog twee andere games aan te komen die gebaseerd zijn op bestaande IP’s. Als je de geruchten een beetje gevolgd hebt, dan zijn de eerste twee IP’s die in je opkomen ongetwijfeld Tony Hawk’s Pro Skater en Crash Bandicoot.

Over beide franchises zijn al geruime tijd geruchten dat er nieuwe games aan zitten te komen. Activision trad verder helaas niet in details, maar wellicht dat we snel meer gaan horen. In juni zullen immers verschillende digitale evenementen gehouden worden ter vervanging van de E3.