Toen het derde deel van The Golf Club in aantocht was, besloot 2K om deze game uit te geven. Dit is hen waarschijnlijk goed bevallen, want nu is er weer een gloednieuwe golfgame van deze uitgever onderweg: PGA Tour 2K21 genaamd.

De nieuwe golfgame is dus een geheel nieuwe sportserie voor 2K, maar het spel wordt gemaakt door het team dat ook verantwoordelijk was voor de The Golf Club-reeks: HB Studios. Er is nu duidelijk meer geld in de game gepompt en daarmee hebben ze onder andere de officiële PGA Tour rechten gekocht.

Buiten de aankondiging van PGA Tour 2K21 is er weinig bekend over de game, maar er zullen op 14 mei meer details bekend worden gemaakt. Wel is er al een teaser trailer vrijgegeven en die kan je hieronder checken.