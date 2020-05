Het is nog geen twee maanden geleden dat Warzone verscheen en Modern Warfare vanaf dat moment een Battle Royale-modus kende. Zonder twijfel kan gezegd worden dat Warzone uiterst succesvol is: de modus kende immers binnen 24 uur al zes miljoen spelers, wat bijzonder is. Activision is dan ook erg te spreken over Warzone en is van plan meer te gaan investeren in deze game.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering over het eerste kwartaal van 2020 deelde Activision dat Warzone nu meer dan 60 miljoen spelers kent. De modus zorgt er tevens voor dat de zwakkere landen – landen waar Call of Duty het meestal niet zo goed doet – meer Call of Duty zijn gaan spelen en dat er een boost in pc-spelers te zien is dankzij Warzone.

Door het gigantische succes van Warzone erkent Activision de modus nu als een essentieel onderdeel van de franchise. Als gevolg is de uitgever van plan meer te gaan investeren in de Battle Royale-game om zo meer content uit te kunnen brengen. Goed nieuws voor Warzone spelers dus, voorlopig wordt de Battle Royale-modus nog een lange tijd ondersteund.