We weten op het moment meer over de Xbox Series X dan de PlayStation 5. Hierdoor is het gissen of bepaalde Xbox features ook naar de PS5 zullen komen. Het lijkt er echter op dat in ieder geval één goed ontvangen Xbox Series X functie ook van toepassing zal zijn op de console van Sony. Tenminste, als we de woorden van Electronic Arts COO Blake Jorgensen mogen geloven.

‘Smart Delivery’ voor de nieuwe Xbox is een feature die heel erg goed in de smaak valt bij gamers. Hiermee kunnen titels die uitkomen voor de Xbox One voorzien worden van een gratis Xbox Series X-upgrade, waardoor je een game ook op de nieuwe console van Microsoft kan spelen. Dit inclusief alle extra toeters en bellen die daarbij komen kijken. Je hoeft de desbetreffende game dus niet twee keer te kopen.

Deze functie is nog altijd niet bevestigd voor de PlayStation 5, maar Blake Jorgensen liet tijdens een vergadering voor investeerders het volgende weten:

“Note that this year, the phasing includes the effect of revenue recognition from the games we are launching for the current generation of consoles that can also be upgraded free for the next generation.”

De PlayStation 5 wordt niet letterlijk genoemd, maar de COO heeft het als eerst over games die voor de current-gen consoles uitkomen. Hij heeft het hier dus over meerdere spelcomputers. Daarna zegt hij alleen ‘voor de volgende generatie’. Aangezien hij eerst in meervoud praat, lijkt het logisch dat dat ook geldt voor ‘de volgende generatie’ PlayStation.

Mocht dit inderdaad zo zijn, dan kunnen games van EA die voor de PS4 verschijnen kosteloos naar een PS5-versie geüpgraded worden.