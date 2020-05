The Last of Us: Part II verschijnt over anderhalve maand, dus PlayStation 4-bezitters moeten nog even geduld hebben. Om de spanning gaandeweg wat op te voeren, zal Naughty Dog tot aan de releasedatum meer over de game gaan vertellen.

Gisteren kon je de nieuwste trailer van The Last of Us: Part II al zien en Neil Druckmann heeft tegenover het Europese PlayStation Blog aangegeven dat dit het begin is van een spannende periode. De komende tijd zal er steeds meer nieuws over de game naar buiten worden gebracht.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook gepaard gaan met een aantal trailers die iets meer van de gameplay laten zien en meer toelichting geven.