Volgende maand mogen we een tactische variant onder het Westerngenre verwachten, want Desperados III zal op 16 juni in de schappen liggen. We hebben al kennis mogen maken met een aantal personages – zoals John Cooper – en THQ Nordic introduceert nu Hector Mendoza.

Hector Mendoza is gewapend met een bijl en zijn berenklem genaamd Bianca, waarmee hij veel gangsters het leven zuur zal maken. Dankzij zijn brute kracht is hij een gevreesd persoon en hij laat dan ook niets over van zijn vijanden.

Hieronder kan je de trailer bekijken evenals een uitgebreide beschrijving van het personage vinden.

Is it a man or is it a bear? Hector Mendoza’s sheer force makes him a fearsome opponent for all the gangsters in Desperados III. He wears a cruel axe to … well, better see it for yourself. Also, he lays out his beloved bear trap Bianca, where his opponents can step in and … well, better see it for yourself. And if these elimination methods are still not effective enough for you, Hector also has a sturdy shotgun with the ability to take out multiple targets with one blast.