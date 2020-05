Wel eh… dit nieuws is heel wat explicieter dan we verwacht hadden. Gisteren werd de ESRB rating van Cyberpunk 2077 bekendgemaakt. Deze laat weten voor welk doelpubliek een game precies gemaakt is, inclusief motivatie. De rating is – tot niemands verbazing – “mature”, oftewel volwassen. De argumentering onthult echter heel wat meer, vooral over de seksueel getinte scènes die de game rijk zal zijn. Hou je vast, want dit wordt een bizarre rit.

Zo zal Cyberpunk 2077 spelers in staat stellen om hun genitaliën vorm te geven. Het creëren van je personage gaat dus heel wat verder dan louter het selecteren van je geslacht en enkele uiterlijke kenmerken. Je zal ook effectief de borsten, de genitaliën en het achterwerk van je avatar kunnen aanpassen. Daarnaast bevat Cyberpunk 2077 ook enkele seksscènes, die je vanuit een ‘first person’ perspectief zal ervaren. Expliciet is een understatement.

“The game contains nudity and sexual material: Players can select a gender and customize their character; customization can include depictions of breasts, buttocks, and genitalia, as well as various sizes and combinations of genitals.”

“Players can encounter events where they have the option to engage in sexual activities with other main characters or prostitutes—these brief sex scenes (from a first-person perspective) depict partially nude characters moaning suggestively while moving through various positions. Some scenes contain brief depictions of thrusting motions; other scenes depict a character’s head moving towards a partner’s crotch.”