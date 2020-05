Twee weken geleden vernamen we dat DICE na de komende zomer zijn ondersteuning voor Battlefield V gaat stopzetten. Het zal niemand verbazen dat de geruchtenmolen hierdoor een versnelling hoger schakelde. Al kan je ook stellen dat het niet bepaald een verrassing is dat DICE en EA een nieuwe Battlefield in de pijpleiding hebben staan.

Op een recente kwartaalmeeting werd dit nu ook bevestigd. Andrew Wilson, de CEO van EA in eigen persoon, gaf aan dat hij zeer tevreden is met de richting die de nieuwe Battlefield uitgaat. Of deze titel Battlefield VI wordt of een ander project – zei iemand daar Bad Company 3? – liet hij vooralsnog keurig in het midden. Wij zijn alvast benieuwd.

“First, I would say, Battlefield is progressing very, very well. We’re excited by what the team’s doing. And again, in the context of the work-at-home environment that had been truly inspirational and how that continued to develop great entertainment in the context of our Battlefield universe. So, I’m excited for when next year comes.”