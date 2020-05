De Prince of Persia franchise heeft in zijn lange levensduur reeds heel wat identiteitscrisissen doorstaan. Van 2D platformtitel tot epische 3D actieplatformer, met onderweg nog zijsprongen als cell-shaded adventure game en teleurstellende actiefilm. Tegenwoordig lijkt de reeks echter vooral dood en begraven te zijn. Over de titulaire prins wordt amper nog een woord gerept; de franchise lijkt plots niet meer dan een nostalgische herinnering.

Wij zijn onze favoriete Perzische prins echter nog lang niet vergeten. We waren dus behoorlijk enthousiast toen we de onderstaande beelden onder de loep namen. Het lijkt te gaan om footage van een onuitgegeven Prince of Persia game (titel: Prince of Persia Redemption)… die al sinds 2012 op YouTube staat en jarenlang onder de radar is doorgevlogen. Toch bizar, als je het ons vraagt. De kans zit er dan ook in dat het om valse beelden gaat. Aan u om te oordelen.