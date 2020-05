Sinds de wereld in een staat van crisis verkeert vanwege het coronavirus werden er al een aantal games uitgesteld. Denk hierbij aan grote games als Ghost of Tsushima en The Last of Us: Part II, maar ook kleinere games zoals het onlangs verschenen Deliver Us The Moon en het binnenkort te verschijnen Those Who Remain.

De laatstgenoemde game zou eigenlijk op 15 mei verschijnen, maar wordt opnieuw uitgesteld. Heel veel langer hoef je er in ieder geval niet op te wachten, want de game is uitgesteld naar 28 mei, zo laat Wired weten. In de zomer zal de exclusieve retailversie pas verschijnen gelijktijdig met de release op de Nintendo Switch.

Benieuwd wat voor psychologische horrorgame Those Who Remain is? Check dan zeker even onze special, waarin we dieper op de game ingaan.