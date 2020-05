Bijna een jaar geleden werd de sci-fi shooter Disintegration aangekondigd, maar pas sinds dit jaar komt de game wat meer in het nieuws. Zo kon je niet zo lang geleden wat singleplayer beelden kijken en daarvoor konden een select aantal spelers aan de slag met de gesloten beta. Er is nu duidelijkheid wanneer de game verschijnt en dat is al vrij snel, namelijk op 16 juni.

De game zal voor €49,99 over de toonbank gaan, een schappelijke prijs dus. Om wat meer van het verhaal uit de doeken te doen, heeft men een story trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Wij hebben de game al gespeeld en waren aangenaam verrast.