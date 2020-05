Na de onthulling van Assassin’s Creed: Valhalla vorige week, beloofde Ubisoft dat ze vandaag nog meer van de game zouden gaan laten zien. Dit is zojuist gedaan bij de Inside Xbox presentatie van Microsoft en hieronder kun je de eerste gameplay beelden bekijken.

Assassin’s Creed: Valhalla komt naar zowel de current-gen als next-gen platformen. Een releasedatum is nog niet bekend, maar er zijn geruchten dat dit in oktober is.