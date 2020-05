Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stond aanvankelijk gepland voor een release in het eerste kwartaal van dit jaar. De game werd vervolgens uitgesteld naar eind 2020, omdat het eerste kwartaal te druk zou zijn. Er is ook nog een andere reden, de game komt naar de next-gen consoles.

Tijdens de Microsoft Inside Xbox presentatie werd een nieuwe, indrukwekkende trailer getoond en die kan je hieronder bekijken. De game is daarmee officieel aangekondigd voor de Xbox Series X, maar gezien de game ook naar de PlayStation 4 komt lijkt een PlayStation 5 release enigszins vanzelfsprekend.