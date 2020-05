In februari dit jaar liet Bandai Namco weten dat er een derde seizoen zou komen voor Dragon Ball FighterZ. Dit seizoen zou onder andere Goku Ultra Instinct aan de game gaan toevoegen en we weten nu wanneer dit gaat gebeuren.

De Ultra Instinct vorm van Goku kan je vanaf 22 mei gebruiken in Dragon Ball FighterZ, mits je de derde seizoenspas hebt gekocht. In deze gedaante is de bekende held de rust zelf en in harmonie met zijn lichaam. Dit zorgt er voor dat hij kan vechten zonder erbij na te denken, oftewel hij vecht op instinct. Hoe dit eruitziet in de game kan je hieronder bekijken.