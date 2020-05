Electronic Arts heeft bekendgemaakt welke titels zij zoal in de pijplijn hebben zitten voor een release tussen nu en 31 maart 2021. Hier zit ook een HD remaster tussen en Jeff Grubb van Venturebeat meent te weten om welke titel het gaat.

In de periode tot aan het begin van het nieuwe fiscale jaar op 1 april 2021 zal EA 14 games uitgeven. Deze lijst is als volgt:

Burnout Paradise Remastered (Switch) Command & Conquer Remastered (PC) Medal of Honor VR (Oculus) FIFA 21 Madden NFL 21 NHL 21 Unannounced EA Sports title Additional EA HD remaster title EA Partners title EA Partners title EA Partners title EA Partners title Mobile soft-launch Mobile soft-launch

De HD remaster zal volgens Grubb Mass Effect Trilogy zijn en hierover is hij vrij stellig in zijn artikel. Hij weet echter nog niet voor welke platformen deze trilogie zal uitkomen. Gezien de voorgaande games allemaal op de PlayStation zijn verschenen, is het aannemelijk dat deze collectie ook op de PlayStation 4 of anders PlayStation 5 uitkomt.

Daarnaast gaan er al langere tijd geruchten dat deze franchise een remaster krijgt, maar EA heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven. Wellicht dat we tijdens EA Play begin volgende maand meer horen.