Tijdens de Microsoft Inside Xbox presentatie werd de game Chorus: Rise as One getoond. Deze game is in ontwikkeling bij Fishlabs en wordt uitgegeven door Deep Silver ergens in 2021. Hoewel de game bij een Xbox show werd aangekondigd, zal de titel ook naar de PlayStation 5 komen. Sterker nog, de game verschijnt ook voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Je speelt in Chorus: Rise as One met Nara, één van de meest dodelijke strijders van de Circle. Zij wordt nu opgejaagd door de Circle en zij heeft als doel om deze duistere sekte – die haar gemaakt heeft – te vernietigen. Met een hoop wapens en speciale mogelijkheden zul je het strijdtoneel betreden.

Bekijk hieronder de eerste beelden van Chorus: Rise as One.