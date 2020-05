Er zijn al verschillende gamebeurzen afgelast door het coronavirus en het volgende slachtoffer is nu ook gevallen: de Paris Games Week. Dit evenement zal dit jaar helaas niet doorgaan, ook niet digitaal.

De beurs in Parijs zou van 23 tot en met 27 oktober plaatsvinden, maar de organisatie heeft via Twitter laten weten dat het evenement is afgeblazen. Dit is extra zuur voor de organisatie, want de beurs zou dit jaar zijn tiende verjaardag vieren.