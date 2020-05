Gisteren kondigde Codemasters DiRT 5 officieel aan en inmiddels hebben we via een persbericht meer aanvullende informatie ontvangen. Een release op de PlayStation 5 werd niet bij de Inside Xbox show bevestigd, maar daar gingen we wel een beetje vanuit. Dat blijkt inderdaad te kloppen. De game verschijnt ook voor de next-gen console van Sony, alsook current-gen platformen.

DiRT 5 is net zoals het vierde deel een game die bestaat uit verschillende soorten (off-road) disciplines. Dit alles zal je beleven in een carrière modus dat gedragen wordt door een verhaal en hiervoor heeft Codemasters Nolan North en Troy Baker aangetrokken als zijnde stemacteurs voor bepaalde personages.

De structuur van de carrière modus is non-lineair, waardoor je zelf je route kunt bepalen op basis van evenementen die je vrij kunt selecteren. Qua races zul je de weg op gaan in New York, Rio de Janeiro, Griekenland en China. Hierbij krijg je een brede variatie van voertuigen voor je kiezen dat uiteenloopt van buggy’s tot trucks en van rallyauto’s tot muscle cars.

Verder heeft Codemasters aangekondigd dat DiRT 5 beschikt over een split-screen modus voor vier spelers. Daarnaast keren traditionele modi terug en de game is voorzien van een volledig nieuwe social modus, waar de ontwikkelaar binnenkort meer over zal vertellen.

Tot zover de nieuwe details. De trailer kan je hier terugvinden en afsluitend hebben we nog wat screenshots voor je.